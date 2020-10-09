ESENYURT'TA SÜRÜCÜNÜN SIKIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ ESENYURT'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce aydınlatma direğine sonra da park halindeki otomobile çarparak durabildi. Sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtarırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün akşam saatlerinde Esenyurt, Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü Emre Kup'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce aydınlatma direğine sonra da park halindeki başka bir otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Emre Kup kurtarıldı. Kaza anı ise burada bulunan işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde işyerinin kapısının önünü süpüren bir kişi müşterinin gelmesiyle içeriye giriyor. Bir süre sonra Emre Kup'un kullandığı otomobil aydınlatma direği ile park halindeki otomobile çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle araç savruluyor. Kaza sonrası da çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu görüntülerde yer alıyor.