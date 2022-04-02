Esenyurt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi - Son Dakika
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Esenyurt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi

02.04.2022 10:16
Esenyurt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi

Esenyurt'ta yokuşta kalan bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda geriye kaçarak devrildi.

Esenyurt'ta yokuşta kalan bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda geriye kaçarak devrildi. Yaşanan kazada sürücü şans eseri hafif şekilde yaralanırken, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi 1555. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yokuşta kalan 34 YZP 70 plakalı kamyonetin sürücüsü, aracını olduğu yerden hareket ettiremedi. Koli yüklü aracını ilerletmeye çalışsan sürücü, daha sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybederek aracını geri kaçırınca, kamyonet devrildi. Kazada kolundan hafif şekilde yaralanan vatandaş, kendi çabalarıyla hastaneye giderken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kamyonetteki koliler başka bir kamyonete yüklendikten sonra ise araç olduğu yerden vinç yardımıyla kaldırılarak, çekiciye yüklendi. Yaşanan o kaza anları ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

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Kamyonet, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi - Son Dakika


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