Son dakika haber... ESENYURT'TA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL DÜKKANA DALDI O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

Esenyurt'ta, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bir oto tamir dükkanına girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 27 Şubat Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Esenyurt'un Fatih Sanayi Sitesi içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir oto tamirci dükkanına geri manevra yaparak yanaşmaya çalışan sürücü, otomobilinin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç, kapalı dükkanın kepengini parçalayarak içeri daldı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Yaşananlar ise dükkanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülere arabanın geri gelirken kontrolden çıkıp kepengi delmesi ve dükkana girdiği anlar yansıdı.