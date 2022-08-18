Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde 16 Ağustos Salı günü akşam saatlerinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, ailesiyle apartmanın önünde sohbet eden kadına çarptı. Araç ile apartmanın duvarı arasında sıkışan kadının bacağının koptuğu öğrenildi. Çevredekiler kadını kurtarmak için aracı geri çekerken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Esenyurt, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ESENYURT'TA HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI KADININ BACAĞI KOPTU - Son Dakika

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