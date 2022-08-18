ESENYURT'TA HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI KADININ BACAĞI KOPTU - Son Dakika
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ESENYURT'TA HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI KADININ BACAĞI KOPTU

18.08.2022 12:28

Esenyurt'ta, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, apartman önünde ayakta durarak ailesiyle sohbet eden kadına çarptı.

Esenyurt'ta, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, apartman önünde ayakta durarak ailesiyle sohbet eden kadına çarptı. Kazada ağır yaralanan kadının bir bacağının koptuğu öğrenildi.

Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde 16 Ağustos Salı günü akşam saatlerinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, ailesiyle apartmanın önünde sohbet eden kadına çarptı. Araç ile apartmanın duvarı arasında sıkışan kadının bacağının koptuğu öğrenildi. Çevredekiler kadını kurtarmak için aracı geri çekerken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Esenyurt, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI KADININ BACAĞI KOPTU - Son Dakika

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SON DAKİKA: ESENYURT'TA HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI KADININ BACAĞI KOPTU - Son Dakika
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