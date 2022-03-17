ESENYURT'TA TABELACIDA NE VARSA ÇALIP KAÇTILAR - Son Dakika
Üye Girişi

ESENYURT'TA TABELACIDA NE VARSA ÇALIP KAÇTILAR

17.03.2022 09:41

ESENYURT'ta, girdikleri tabelacıdan toplam 15 bin lira değerinde malzeme çalan 2 şüpheli, bekçileri görünce kaçtı.

ESENYURT'ta, girdikleri tabelacıdan toplam 15 bin lira değerinde malzeme çalan 2 şüpheli, bekçileri görünce kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Mart Salı günü sabah saatlerinde Esenyurt'ta Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir tabelacıda yaşandı. Dükkanın kapısının kilidini kıran 2 şüpheli, tabela yapımında kullanılan malzemeleri toplamaya başladı. Kablo, yatar, hilti, alet takımı gibi eşyaları ellerine alan şüpheliler, kapıdan çıktıkları an bekçilerle karşılaştı. Şüpheliler, çaldıkları eşyalarla kaçıp, kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine dükkana gelen iş yeri sahibi Server Yılmaz, şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anları ise dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

"DÜKKANDA HİÇBİR ŞEY BIRAKMAMIŞLAR"

Yaşanan hırsızlığı anlatan Server Yılmaz, "Burada bir yatarımız vardı. Bunu götürdüler. Baya bir masraf ettik. Piyasa değeri 10 bin lira. Yaklaşık 5 bin lira değeri olan alet takımını götürdüler. 300-400 metre açılmamış kablomuz vardı. Onu da götürdüler. Dükkanda hiçbir şey bırakmamışlar. Bekçi arkadaşlar erken gördü. Tam zamanında müdahale ettiler. Ellerine alabildiklerini çaldılar" dedi.

ESENYURT'TA TABELACIDA NE VARSA ÇALIP KAÇTILAR
ESENYURT'TA TABELACIDA NE VARSA ÇALIP KAÇTILAR
ESENYURT'TA TABELACIDA NE VARSA ÇALIP KAÇTILAR
ESENYURT'TA TABELACIDA NE VARSA ÇALIP KAÇTILAR

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: 'Kime geldiniz' dedi öldüresiye dayak yedi: Apartman içindeki dehşet anları kamerada Son dakika haberleri: 'Kime geldiniz' dedi öldüresiye dayak yedi: Apartman içindeki dehşet anları kamerada ABD'nin Texas eyaletindeki trafik kazasında 9 kişi öldü ABD'nin Texas eyaletindeki trafik kazasında 9 kişi öldü

Hırsızlık, Esenyurt, Salı, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA TABELACIDA NE VARSA ÇALIP KAÇTILAR - Son Dakika


Son Dakika
09:58 Bağlantı noktalarından ayrılan Unkapanı Köprüsü'nün akıbeti netleşti! Derzlerin bakımı ve onarımı yapılacak
09:56 Çocuklarıyla tiyatro binasına sığındılar ve bombalanmasın diye bahçeye Rusça 'çocuk' yazdılar!
09:49 Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Ünlüler takımındaki isim oldu
09:36 Metro arızası yolcuları perişan etti! Üsküdar-Çekmeköy seferleri bir süre yapılamadı
09:33 Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 15 maddelik anlaşma planının ayrıntıları ortaya çıktı: Türkiye detayı gözden kaçmadı
09:20 CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Bergen filmini izledi ve İstanbul Sözleşmesi'ne önemine dikkat çekti
18:56 Rus medyasında istifa dalgası! Savaş suçlarıyla yargılanmaktan korkuyorlar
22:12 Hackerlar, 20 milyon Rus'a aynı mesajı gönderdiler: İşte o mesajda yazılanlar!
05:41 Muhsin Bayrak, Chelsea'yi almak için 1 milyar pound'ı nakit verecek!
09:12 Barış görüşmeleri savaşı hafifletmedi! Ukrayna, Rus askerlerini taşıyan kamyona bazuka ile saldırı düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 10:08:17. #1.12#
SON DAKİKA: ESENYURT'TA TABELACIDA NE VARSA ÇALIP KAÇTILAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement