ESENYURT'TA TABELACIDA NE VARSA ÇALIP KAÇTILAR - Son Dakika

ESENYURT'ta, girdikleri tabelacıdan toplam 15 bin lira değerinde malzeme çalan 2 şüpheli, bekçileri görünce kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Mart Salı günü sabah saatlerinde Esenyurt'ta Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir tabelacıda yaşandı. Dükkanın kapısının kilidini kıran 2 şüpheli, tabela yapımında kullanılan malzemeleri toplamaya başladı. Kablo, yatar, hilti, alet takımı gibi eşyaları ellerine alan şüpheliler, kapıdan çıktıkları an bekçilerle karşılaştı. Şüpheliler, çaldıkları eşyalarla kaçıp, kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine dükkana gelen iş yeri sahibi Server Yılmaz, şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anları ise dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

"DÜKKANDA HİÇBİR ŞEY BIRAKMAMIŞLAR"

Yaşanan hırsızlığı anlatan Server Yılmaz, "Burada bir yatarımız vardı. Bunu götürdüler. Baya bir masraf ettik. Piyasa değeri 10 bin lira. Yaklaşık 5 bin lira değeri olan alet takımını götürdüler. 300-400 metre açılmamış kablomuz vardı. Onu da götürdüler. Dükkanda hiçbir şey bırakmamışlar. Bekçi arkadaşlar erken gördü. Tam zamanında müdahale ettiler. Ellerine alabildiklerini çaldılar" dedi.