Öldüresiye dayak yedi! Esenyurt'ta karısını taciz eden sapığa randevu tuzağı kurdu

Esenyurt'ta eşinin başka bir adam tarafından taciz edildiğini duyan adam, durumu akrabalarına anlattı. Kadının eşi mesaj atan kişiye, kadının ağzından mesaj atarak bir kafede buluşma teklif etti.

YAKALADIKLARI AN DÖVMEYE BAŞLADILAR

Buluşma yerine erken gelen kadının kocası ve akrabaları, kısa bir süre sonra kafenin önünü gelen kişiyi yakalayarak, darbetmeye başladı. Yaklaşık 10 kişilik grup, tekme, yumruk ve demir sopalarla tuzağa düşürdükleri kişiyi feci şekilde dövdü.

"NAMUS MESELESİ, KİMSE KARIŞMASIN"

Bir kişi ise, o anları cep telefonu ile görüntüleyerek, "Bu namus meselesi. Kimse karışmasın" dedi. Çevredekiler olan biteni korku dolu gözlerle izlerken, feci şekilde dövülen kişi daha sonra kadının akrabaları tarafından bırakıldı ve olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştı.