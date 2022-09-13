Öldüresiye dayak yedi! Esenyurt'ta karısını taciz eden sapığa randevu tuzağı kurdu - Son Dakika
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Öldüresiye dayak yedi! Esenyurt'ta karısını taciz eden sapığa randevu tuzağı kurdu

13.09.2022 10:15

İstanbul'un asayiş olaylarıyla gündeme gelen ilçesi Esenyurt'ta evli bir kadına sürekli mesaj atarak taciz ettiği iddia edilen bir kişi, kadının eşi ve akrabaları tarafından kadının telefonundan mesaj yazılarak buluşmaya davet edildi. Tuzağa düşen kişi, kadının kocası ve yakınları tarafından feci şekilde dövüldü.

Esenyurt'ta eşinin başka bir adam tarafından taciz edildiğini duyan adam, durumu akrabalarına anlattı. Kadının eşi mesaj atan kişiye, kadının ağzından mesaj atarak bir kafede buluşma teklif etti.

YAKALADIKLARI AN DÖVMEYE BAŞLADILAR

Buluşma yerine erken gelen kadının kocası ve akrabaları, kısa bir süre sonra kafenin önünü gelen kişiyi yakalayarak, darbetmeye başladı. Yaklaşık 10 kişilik grup, tekme, yumruk ve demir sopalarla tuzağa düşürdükleri kişiyi feci şekilde dövdü.

Karısını taciz eden adama randevu tuzağı! Yakaladıkları an öldüresiye dövdüler

"NAMUS MESELESİ, KİMSE KARIŞMASIN"

Bir kişi ise, o anları cep telefonu ile görüntüleyerek, "Bu namus meselesi. Kimse karışmasın" dedi. Çevredekiler olan biteni korku dolu gözlerle izlerken, feci şekilde dövülen kişi daha sonra kadının akrabaları tarafından bırakıldı ve olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştı.

Karısını taciz eden adama randevu tuzağı! Yakaladıkları an öldüresiye dövdüler
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Kaynak: DHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öldüresiye dayak yedi! Esenyurt'ta karısını taciz eden sapığa randevu tuzağı kurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Öldüresiye dayak yedi! Esenyurt'ta karısını taciz eden sapığa randevu tuzağı kurdu - Son Dakika
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