ESENYURT'TA 3 TAKSİCİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA SANİYE SANİYE KAMERADA - Son Dakika

ESENYURT'TA 3 TAKSİCİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA SANİYE SANİYE KAMERADA

Ersan SAN-Veysel TİMDU/ ESENYURT'ta taksi durağı önünde çıkan silahlı, sopalı kavgada abi kardeş Cengiz Dayanmaz ve Yavuz Dayanmaz ile diğer taksici Sinan Öztürk öldü.

ESENYURT'TA 3 TAKSİCİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA SANİYE SANİYE KAMERADA, System.String[]

Ersan SAN-Veysel TİMDU/ ESENYURT'ta taksi durağı önünde çıkan silahlı, sopalı kavgada abi kardeş Cengiz Dayanmaz ve Yavuz Dayanmaz ile diğer taksici Sinan Öztürk öldü. 4 kişi yaralandı. 3 kişinin öldüğü silahlı kavga bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Olay saat 10.00'da Esenyurt Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden yolcu alma yüzünden husumet bulunan başka bir taksi durağında çalışan Fatih G., Yalçın D. ve Zeytin A.ile ismi henüz öğrenilemeyen bir taksici buradaki durağa geldi. Durak önünde taksiciler arasında silahlı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada bir kişi pompalı tüfekle 4 kişiyi vurdu. Pompalı saldırgan kaçarken, birlikte geldiği Fatih G., Yalçın D. ve Zeytin A. da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Pompalı tüfekli saldırgan silahı olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Esenyurt Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan abi kardeş Cengiz Dayanmaz ve Yavuz Dayanmaz ile diğer taksici Sinan Öztürk öldü. Tahir Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Karşı taraftan yaralanan Fatih G., Yalçın D. ve Zeytin A. ise Avcılar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

3 TAKSİCİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGA SANİYE SANİYE KAMERADAÖte yandan silahlı kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde gruptakileri birbirine saldırıyor. Elinde silah olan kişi bir diğerini vuruyor. Yaralı kişi yere yığılıyor. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler panikle kaçışıyor.

ESENYURT'TA 3 TAKSİCİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA SANİYE SANİYE KAMERADA
ESENYURT'TA 3 TAKSİCİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA SANİYE SANİYE KAMERADA
ESENYURT'TA 3 TAKSİCİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA SANİYE SANİYE KAMERADA
ESENYURT'TA 3 TAKSİCİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA SANİYE SANİYE KAMERADA
ESENYURT'TA 3 TAKSİCİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA SANİYE SANİYE KAMERADA
ESENYURT'TA 3 TAKSİCİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA SANİYE SANİYE KAMERADA
ESENYURT'TA 3 TAKSİCİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA SANİYE SANİYE KAMERADA
ESENYURT'TA 3 TAKSİCİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA SANİYE SANİYE KAMERADA
ESENYURT'TA 3 TAKSİCİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA SANİYE SANİYE KAMERADA

Esenyurt, Polis, kavga, Taksi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 10:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA 3 TAKSİCİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA SANİYE SANİYE KAMERADA - Son Dakika

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