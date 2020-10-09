ESENYURT'TA TAKSİ DURAĞI OPERASYONU... 6 ŞÜPHELİ HAKKINDA YENİDEN GÖZALTI KARARI - Son Dakika

ESENYURT'TA 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmanın ardından durak ve taksicilere baskı yaparak çalışmalarını engelleyen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmiş, 18 kişi gözaltına alınmıştı. Serbest bırakılan 6 şüpheli hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 4'ü yakalandı, 2'sini yakalama çalışmaları sürüyor. Operasyon polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta duraklar arasında çıkan silahlı çatışmanın ardından çeşitli suçlara karışan A.Z.Ç liderliğindeki organize suç örgütünün diğer durak ve taksicilere yönelik baskı uyguladığını belirlemişti. Suç örgütüne yönelik operasyon düzenleyen polis ekipleri 18 kişiyi gözaltına almış, ruhsatsız duraklar ise kapatılmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.Ç., V.T., U.K., Ş.T., H.K. ve V.O. isimli şüpheliler sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 6 kişi hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekipleri bugün çeşitli adreslere eş zamanlı düzenledikleri baskınlarda V.T., U.K., Ş.T. ve V.O. isimli şüphelileri yeniden gözaltına aldı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Görüntü dökümü:

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-Polis kamerasından baskınlar ve gözaltına alınanlardan görüntü

- İstanbul