Esenyurt'ta yol verme kavgasına biber gazlı müdahale - Son Dakika
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Esenyurt'ta yol verme kavgasına biber gazlı müdahale

01.09.2022 11:10
Esenyurt'ta yol verme kavgasına biber gazlı müdahale

ESENYURT'ta taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü.

ESENYURT'ta taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Otomobil sürücüsü taksinin camını kırdı, sopayı şoförün kafasına vurarak kırdı.

Esenyurt Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde dün öğle saatlerinde 34 TAB 72 plakalı taksinin şoförü ile bir otomobilin sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Aracından inen otomobil sürücüsü, taksinin camını kırdı. Kavgaya sürücülerin arkadaşları olduğu öğrenilen kişilerin de dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Polis tarafları ayırmaya çalışırken, kavga eden kişilerden biri diğerinin kafasına sopayla vurdu. Bu sırada sopanın kırıldığı dikkat çekti. Polis kavgayı ayırmak için biber gazıyla müdahale etti.

Kavgaya tanık olan Dilaver Tatar, " Otomobil sürücüsü, 'Sen benim önümü kestin' diyerek, taksinin camını kırdı. Daha sonra polis geldi. Polis ekipleri tarafları sakinleştirmeye çalışırken, sopayı adamın kafasına vurdu" dedi.

Görüntü dökümü: ------------------------Sözlü tartışma anları-Kavga anları-Polisin tarafları ayırmaya çalışması -Bir kişinin sopa ile tartıştığı kişiye vurması

-Dilaver Tatar ile röportaj


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Kaynak: DHA

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta yol verme kavgasına biber gazlı müdahale - Son Dakika

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