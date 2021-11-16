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Esenyurt'ta taksici fazla para istedi, demir sopa ile tehdit etti - Son Dakika

Esenyurt'ta taksici fazla para istedi, demir sopa ile tehdit etti

16.11.2021 09:37

Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıs ile taksi şoförü arasında çıkan ücret tartışmasında, minibüse binip uzaklaşmaya çalışan adam, olay yerine gelene ikinci taksici tarafından demir sopa ile minibüsten indirildi.

Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıs ile taksi şoförü arasında çıkan ücret tartışmasında, minibüse binip uzaklaşmaya çalışan adam, olay yerine gelene ikinci taksici tarafından demir sopa ile minibüsten indirildi. Yaşanan tartışma anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu bir şahıs ile ticari taksi sürücüsü arasında 'Ücreti eksik verdin' tartışması çıktı. Şahıs, araçtan tartışma sonrasında indi. Bir süre sonra tartışmanın büyümesi ile olay yerine ikinci bir taksi şoförü geldi.

MİNİBÜSE BİNEREK UZAKLAŞMAYA ÇALIŞTI

Yabancı uyruklu müşteri kendisinin haklı olduğunu söylemeye çalışırken o sırada cadde üzerinden geçen minibüse bindi. Tartışma minibüsün kapısında da devam etti. Elindeki demir sopa ile olay yerine gelen ikinci taksicinin adamı tehdit ettiği görüldü. Tartışma devam ederken içeriden bir yolcu ise kapı önünde beklemekte olan adamı dışarıya itti. Minibüsten inen adam, kendisinden fazladan istenildiğini iddia ettiği parayı da vererek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu saniye saniye yansıdı.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli/İHA)

Esenyurt'ta taksici fazla para istedi, demir sopa ile tehdit etti
Esenyurt'ta taksici fazla para istedi, demir sopa ile tehdit etti
Esenyurt'ta taksici fazla para istedi, demir sopa ile tehdit etti
Esenyurt'ta taksici fazla para istedi, demir sopa ile tehdit etti

Esenyurt, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta taksici fazla para istedi, demir sopa ile tehdit etti - Son Dakika


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