Esenyurt'ta trafikten kaçmak için kaldırımdan ilerleyen taksici, skuter kullanan kadına çarptı - Son Dakika
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Esenyurt'ta trafikten kaçmak için kaldırımdan ilerleyen taksici, skuter kullanan kadına çarptı

04.01.2023 10:05

İstanbul Esenyurt'ta, yoğun trafikten kaldırımdan ilerleyen taksici, skuter kullanan kadına çarptı. Trafik polisi tarafından durdurulan taksi şoförü, aracında hasta olduğu için kaldırımdan gittiğini söylese de 4 bin 64 lira ceza yedi, ruhsatı ise 10 gün süre ile iptal edildi.

TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısı Esenyurt mevkisinde bir taksi şoförü, yoğun trafikten kaçmak için kaldırıma çıkarak ilerledi. O sırada kaldırımda skuter kullanan kadına hafif bir şekilde çarpan taksici, aldırış etmeden yoluna devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"ARAÇTA HASTA VARDI, O YÜZDEN KALDIRIMA ÇIKTIM"

Taksi, ihbar üzerine tespit edilerek fazla uzaklaşmadan trafik polisleri tarafından durduruldu. Polisleri gören taksici, "Aracımda bir kadın vardı, hasta. Durumu acildi. Onu yetiştirmek için kaldırıma çıktım" dedi. Trafik polisleri de kaldırım üzerini kullandığı ve kaldırımdaki kadını tehlikeye attığını belirterek ceza uygulayacağını söyledi.

4 BİN 64 LİRA PARA CEZASI

Taksiden indirilen şoför, "Kaldırımdaki kadını uyardım. Sağa çekti" şeklinde kendini savunsa da ceza yemekten kurtulamadı. Araç parka çekilirken, şoförün ruhsatı 10 günlüğüne iptal edildi. Taksi şoförüne de 4 bin 64 lira para cezası kesildi.

Kaynak: DHA
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