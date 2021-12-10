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Esenyurt'ta taksiciler Afrikalı bir yolcuyu yerde tekmeledi! - Son Dakika

Esenyurt'ta taksiciler Afrikalı bir yolcuyu yerde tekmeledi!

10.12.2021 10:49

İstanbul Esenyurt'ta taksiciler ile Afrikalı bir yolcu arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taksiciler yere düşen yolcuyu dakikalarca tekmelerken, yolcu ise taksicilere "Yapmayın" diyerek kaçmaya çalıştı. Yaşanan kavganın görüntüleri cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta bilinemeyen bir nedenden ötürü yolcu ile taksiciler arasında kavga çıktı. Taksicilerin, yerde tekmelediği yolcu "Dur" diyerek kaçmaya çalışırken çevredeki vatandaşlar olaya sessiz kaldı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Esenyurt'ta taksiciler Afrikalı bir yolcuyu yerde dakikalarca tekmeledi! O anlar kameraya saniye saniye yansıdı

TAKSİCİ İLE AFRİKALI YOLCU ARASINDA TARTIŞMA

Olay, sabahın erken saatlerinde Örnek Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü taksici ile Afrikalı yolcu arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma taksicinin arkadaşlarının da gelmesi ile kavgaya dönüştü.

Esenyurt'ta taksiciler Afrikalı bir yolcuyu yerde dakikalarca tekmeledi! O anlar kameraya saniye saniye yansıdı

YERDE DAKİKALARCA TEKMELEDİ

Taksiciler yabancı uyruklu yolcuyu yerde dakikalarca tekmeledi. Çevredeki vatandaşların izlemekle yetindiği olayda dayak yiyen yolcu ise, taksicilere "Yapmayın" diyerek kaçmaya çalıştı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta taksiciler Afrikalı bir yolcuyu yerde tekmeledi!

Esenyurt, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta taksiciler Afrikalı bir yolcuyu yerde tekmeledi! - Son Dakika


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