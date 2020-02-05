ESENYURT'TA TAKSİCİLER ARASINDA SİLAHLI KAVGA - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA TAKSİCİLER ARASINDA SİLAHLI KAVGA - Son Dakika

ESENYURT'TA TAKSİCİLER ARASINDA SİLAHLI KAVGA

6 saat önce

Esenyurt'ta taksi durağının sahipleriyle başka bir taksi durağının şoförleri arasında kavga çıktı, 5 kişi yaralandı.

ESENYURT'TA TAKSİCİLER ARASINDA SİLAHLI KAVGA, System.String[]
Esenyurt'ta taksi durağının sahipleriyle başka bir taksi durağının şoförleri arasında kavga çıktı, 5 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta sabah saat 05.00 sıralarında, Adile Naşit Bulvarı'nda bulunan taksi durağının sahipleriyle başka bir taksi durağının şoförleri arasında iddiaya göre taksi durağını devralma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da ateşlendiği kavgada  2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hastanesi önünde saat 08.00 sıralarında toplanan iki grup arasında, tekrar kavga çıktı. Hastanenin önünde yaşanan bıçaklı ve sopalı kavgada da 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 5 yaralının da hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polisler hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken olayla ilgili,her iki taraftan da gözaltına alınanlar oldu. Gözaltına alınanlar karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Hastane önünden genel ve detay görüntüler

-Hastane önündeki polis ekiplerinden görüntüler

-Ambulanslardan görüntüler

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Esenyurt, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:57 Kaynak: DHA
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