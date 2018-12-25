Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Taksiciler, Uber Aracının Önünü Kesti, Sürücüye Tehditler Savurdu

Esenyurt'ta Taksiciler, Uber Aracının Önünü Kesti, Sürücüye Tehditler Savurdu

37 dakika önce

- (Özel)Esenyurt'ta taksiciler, UBER aracının önünü kesti, sürücüye tehditler savurdu Esenyurt'ta UBER aracının önü taksiciler tarafından kesildiİSTANBUL - Esenyurt'ta bir grup taksici, UBER aracının önünü kesti.

- (Özel)Esenyurt'ta taksiciler, UBER aracının önünü kesti, sürücüye tehditler savurdu
Esenyurt'ta UBER aracının önü taksiciler tarafından kesildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir grup taksici, UBER aracının önünü kesti. Taksiciler, sürücüye tehditler savurdu. O anlar UBER sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Olay, saat 11.00 sıralarında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi Tonguçbaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Aracı ile seyir halinde olan UBER sürücünün önü bir grup taksici tarafından kesildi. Aracın önünü kesen taksiciler, UBER sürücüsüne el kol hareketleri eşliğinde tehditler savurdu. O anlar UBER sürücüsü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Cep telefonu kamerasının kayıtta olduğu o dakikalarda, UBER aracının içerisinde yabancı uyruklu müşterilerin olduğu ve yaşanan olay karşısında telaşa kapıldıkları görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:08 Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa
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