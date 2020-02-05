Esenyurt'ta taksicilerin silahlı kavgası: 2 yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta taksicilerin silahlı kavgası: 2 yaralı (2) - Son Dakika

Esenyurt'ta taksicilerin silahlı kavgası: 2 yaralı (2)

6 saat önce

Esenyurt'ta taksiciler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta taksiciler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adile Naşit Bulvarı'nda taksiciler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahların kullanıldığı kavgada 2 kişi vuruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tarafların hastane önünde tartışmaya devam ettiği olayda 1 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre taksi durağı yeri nedeniyle çıkan olaylarda, 2 taksinin camları taş ve sopalarla kırıldı ve araçlar kullanılamaz hale geldi.

Esenyurt'ta taksicilerin silahlı kavgası: 2 yaralı (2)

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:38 Kaynak: AA
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