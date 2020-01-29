Esenyurt'ta taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında tekme tokat kavga - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında tekme tokat kavga - Son Dakika

Esenyurt'ta taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında tekme tokat kavga

6 saat önce

Esenyurt'ta taksiciler ve turizm acentalarının şoförleri arasında kavga çıktı.

Esenyurt'ta taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında tekme tokat kavga, System.String[]

Esenyurt'ta taksiciler ve turizm acentalarının şoförleri arasında kavga çıktı. Tarafların tekme tokat birbirine girdiği kavgada polis ekipleri defalarca havaya uyarı ateşi açtı. Kavga, polisin müdahalesiyle sona erdi.


Geçtiğimiz günlerde bazı taksiciler turizm acentasına ait bir aracın önüne keserek evrak kontrolü yapmıştı. Bugün de bir turizm acentası şoförü iddiaya göre, Esenyurt'ta taksiciler tarafından önü kesilerek darp edilmişti. Turizm acentası şoförü darp raporu alarak Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi'ne geldi. Şoför, burada kendisini darp eden şahıslardan şikayetçi olmak istedi. Arkadaşlarına destek olmak isteyen diğer turizm acentası şoförleri de polis merkezine geldi.


Tekmeler tokatlar havada uçtu


Bu sırada duruma tepki gösteren bir grup taksici polis merkezinin önüne geldi. Taksiciler ve turizm acentalarının şoförleri arasında tartışma çıktı. Tartışma çok kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar tekme tokat birbirine girdi. Polis ekipleri defalarca havaya uyarı ateşi açarak kalabalık grubu dağıtmaya çalıştı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdi. - İSTANBUL

Esenyurt, Polis, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:27 Kaynak: İHA
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