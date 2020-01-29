Esenyurt'ta taksicilerle turizm şoförleri arasında kavga 11 gözaltı ek görüntü - Son Dakika

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Esenyurt'ta taksicilerle turizm şoförleri arasında kavga 11 gözaltı ek görüntü
42 dakika önce
ESENYURT'TA TAKSİCİLERLE TURİZM ŞOFÖRLERİ ARASINDA KAVGA 11 GÖZALTI EK görüntü.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:36 Kaynak: DHA
ESENYURT'TA TAKSİCİLERLE TURİZM ŞOFÖRLERİ ARASINDA KAVGA 11 GÖZALTI EK görüntü
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