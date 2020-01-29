Esenyurt'ta taksicilerle turizm şoförleri arasında kavga 11 gözaltı ek görüntü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta taksicilerle turizm şoförleri arasında kavga 11 gözaltı ek görüntü - Son Dakika

Esenyurt'ta taksicilerle turizm şoförleri arasında kavga 11 gözaltı ek görüntü

42 dakika önce

ESENYURT'TA TAKSİCİLERLE TURİZM ŞOFÖRLERİ ARASINDA KAVGA 11 GÖZALTI EK görüntü.

ESENYURT'TA TAKSİCİLERLE TURİZM ŞOFÖRLERİ ARASINDA KAVGA 11 GÖZALTI EK görüntü

Esenyurt'ta taksicilerle turizm şoförleri arasında kavga 11 gözaltı ek görüntü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:36 Kaynak: DHA
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