Son Dakika › Güncel › ESENYURT'TA TAKSİCİYE AYNI GÜN İÇİNDE AYNI YERDE İKİ KEZ CEZA - Son Dakika
ESENYURT'TA TAKSİCİYE AYNI GÜN İÇİNDE AYNI YERDE İKİ KEZ CEZA
6 saat önce
ESENYURT'TA TAKSİCİYE AYNI GÜN İÇİNDE AYNI YERDE İKİ KEZ CEZAHaber-Kamera: Veysel TİMDU - Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) ESENYURT'ta sokağa çıkma yasağına uymayan ve yolcusunu hastaneye götürdüğünü öne süren taksi şoförüne aynı gün içinde aynı noktada ikinci kez ceza yazıldı.
ESENYURT'TA TAKSİCİYE AYNI GÜN İÇİNDE AYNI YERDE İKİ KEZ CEZA
Haber-Kamera: Veysel TİMDU - Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,(DHA) ESENYURT'ta sokağa çıkma yasağına uymayan ve yolcusunu hastaneye götürdüğünü öne süren taksi şoförüne aynı gün içinde aynı noktada ikinci kez ceza yazıldı.
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında polisi ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkması yasak olanlar için trafikte denetim yapmaya devam ediyor. İstanbul'un birçok noktasında denetim yapan ekipler, izinsiz sokağa çıkan vatandaşlara ceza kesiyor. Esenyurt Esenkent girişinde denetim yapan Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir taksiyi durdurup kimlik ve izin kağıdı kontrolü yaptı. Taksiye aldığı kişiyi hastaneye götüreceğini söyleyen sürücüye yasağa uymadığı gerekçesiyle idari para cezası kesildi. Aynı taksi şoförü aynı gün içinde aynı noktadan geçerken yine Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından durdurulup incelendi. Bu defa da hastaneye bıraktığı kişiyi almak için karakoldan izin belgesi almaya gittiğini ifade eden sürücü bir süre ceza kesilmemesi için polis ekiplerine direndi. Taksiciye aynı kontrol noktasında ikinci kez idari para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 12:23 Kaynak: DHA
Son Dakika Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamayan kadın, ayağa kalkabilmek için yardım bekliyor Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu Esenyurt'ta taksiciye aynı gün içinde aynı yerde iki kez ceza Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı Bakırköy'de bir kişi, "Çantamda bomba var" diyerek Marmaray'ın raylarına oturdu Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizeler paylaştı