Son dakika... ESENYURT'TA TAKSİCİYE SİLAHLI SALDIRI ŞÜPHELİLERİNDEN BİRİ YAKALANDI - Son Dakika
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Son dakika... ESENYURT'TA TAKSİCİYE SİLAHLI SALDIRI ŞÜPHELİLERİNDEN BİRİ YAKALANDI

02.03.2022 22:07

Son dakika haberi... ESENYURT'ta, silahlı saldırıda taksi şoförünü yaraladıkları güvenlik kamerasına yansıyan 4 şüpheliden biri olan C.Ç. yakalandı.

ESENYURT'ta, silahlı saldırıda taksi şoförünü yaraladıkları güvenlik kamerasına yansıyan 4 şüpheliden biri olan C.Ç. yakalandı.

Olay, 28 Şubat günü akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan sitenin önünde yaşandı. 4 kişi, yol kenarında bekleyen taksi şoförü ile konuşmaya başladı. Bu sırada başka bir taksi şoförü aracıyla konuşan kişilerin yanına yanaştı. 4 kişiden biri belinden çıkardığı tabancayla yanlarına gelen taksi şoförü Ö.S.'ya ateş etti. Şüpheliler kaçarken, yaralanan taksici hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaşananlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ardından bugün düzenlenen operasyonda 4 şüpheliden biri olan C.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

Son dakika... ESENYURT'TA TAKSİCİYE SİLAHLI SALDIRI ŞÜPHELİLERİNDEN BİRİ YAKALANDI
Son dakika... ESENYURT'TA TAKSİCİYE SİLAHLI SALDIRI ŞÜPHELİLERİNDEN BİRİ YAKALANDI
Son dakika... ESENYURT'TA TAKSİCİYE SİLAHLI SALDIRI ŞÜPHELİLERİNDEN BİRİ YAKALANDI

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Esenyurt, 28 Şubat, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... ESENYURT'TA TAKSİCİYE SİLAHLI SALDIRI ŞÜPHELİLERİNDEN BİRİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... ESENYURT'TA TAKSİCİYE SİLAHLI SALDIRI ŞÜPHELİLERİNDEN BİRİ YAKALANDI - Son Dakika
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