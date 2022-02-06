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Esenyurt'ta taksiciyi ölümden döndüren olay - Son Dakika

Esenyurt'ta taksiciyi ölümden döndüren olay

06.02.2022 09:21
Esenyurt'ta taksiciyi ölümden döndüren olay

Esenyurt'ta gece saatlerinde yol ortasına fırlayan büyük bir kaldırım taşına aracıyla çarpan taksici ölümden döndü.

Esenyurt'ta gece saatlerinde yol ortasına fırlayan büyük bir kaldırım taşına aracıyla çarpan taksici ölümden döndü. Kazadan sonra hastaneye kaldırılan taksici, duruma sebep olanlardan şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Ölümden döndüm" dedi.

Olay, Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda önceki gün gece saatlerinde meydana geldi. Alamettin Acet isimli 32 yaşındaki bir çocuk babası taksi şoförü, seyir halindeyken yol ortasına bulunan büyük bir kaldırım taşı aracının altına girdi. Aracın hava yastıklarının açılmasıyla ve sarsılmayla Acet, bilincini kaybetti. Araç, üç yüz metre boyunca kendi kendine ilerleyip yol ortasında durdu. Acet'in aracını gören bir başka taksici ise durup yardım ederek sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Takside ise yaklaşık seksen bin liralık maddi hasar meydana geldi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan sürücünün boynunda ve belinde büyük hasar oluştu.

"Şu anda hayatta olmayabilirdim"

Yaşanan olay anını anlatan Alamettin Acet, "Sol şeritte bir kaldırım taşı vardı. O taşın orada ne işi vardı öğrenemedik henüz. Fakat benim önümde 2 tane daha araç o taşa vurmuş ve hasar görmüş yine de taşı kaldırmamışlar. En son bende sol şeritte olduğumdan ve 60 - 70 kilometre hızla gittiğimde taşa vurdum aracın hava yastıkları patladı ve fren tutmadı. Orada bayıldım ben kendimi hastanede buldum sonra. Boynumda ve belimde hasar var. Ölümden döndüm. Ben taşı görmem ile kendimi sola atmam bir oldu. Yoksa takla atıp ölebilirdim şu anda hayatta olmayabilirdim. Birisi hafriyat kamyonundan düştüğünü söyledi o taşın. Birisi de bir aracın çarpıp taşı yola fırlattığını söyledi" dedi.

"Şikayetçi oldum, ölümden döndüm"

Olayla ilgili şikayetçi olduğunu söyleyen Acet, "Şu anda bir hafriyat kamyonundan düştüğünü söylendi taşın onun hakkında şikayetçi olduk. Fakat buna sebebiyet veren gerek karayolları gerek orada lastiğini değiştirdiğini söyleyen bir araç olduğu söyleniyor. Lastiğe vurup o taşı yola fırlatıyor denildi ondan da şikayetçi oldum. Ben ölümden döndüm bir çocuk babasıyım kirada oturuyorum. Şu durumda geçimimi sağlamayacak hale düştüm. Bin 500 lira kiram var taksicilik yaparak geçiniyordum" diye konuştu.

Olay sonrası anlar güvenlik kamerasında

Yaşanan olay sonrasındaki anlar ise çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde Acet'in aracının olay sonrasında yol ortasında durması ve başka bir taksicinin yardım etmesi görülüyor. - İSTANBUL

Esenyurt'ta taksiciyi ölümden döndüren olay
Esenyurt'ta taksiciyi ölümden döndüren olay
Esenyurt'ta taksiciyi ölümden döndüren olay

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Alamettin, Esenyurt, Tragger, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta taksiciyi ölümden döndüren olay - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta taksiciyi ölümden döndüren olay - Son Dakika
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