Esenyurt'ta taksinin camlarını sopalarla böyle kırdılar - Son Dakika
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Esenyurt'ta taksinin camlarını sopalarla böyle kırdılar

6 saat önce

Esenyurt'ta sabah saatlerinde taksiciler arasında çıkan kavgada bir grubun taksiye sopalarla saldırması güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta sabah saatlerinde taksiciler arasında çıkan kavgada bir grubun taksiye sopalarla saldırması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Zafer Mahallesi'nde yaşanmıştı. Taksiciler arasında durak yeri meselesinden çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada 2 kişi silahla yaralanmış, 2 taksinin ve bir taksi durağının camları tuzla buz olmuştu. Yaşanan kavga anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin ellerinde sopalarla gelip etrafa saldırmaları yer alıyor. Görüntülerin devamında ise şahısların sopalarla taksinin camlarını kırdıkları görülüyor.

Murat Delice - Furkan Tan - Erdal Can İçelli/İHA)

Esenyurt'ta taksinin camlarını sopalarla böyle kırdılar

Zafer Mahallesi, Esenyurt, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
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