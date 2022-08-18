İSTANBUL-ESENYURT'TA LÜKS SİTEDEKİ CİNAYETTE 3 GÖZALTI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-ESENYURT'TA LÜKS SİTEDEKİ CİNAYETTE 3 GÖZALTI

18.08.2022 16:05
İSTANBUL-ESENYURT'TA LÜKS SİTEDEKİ CİNAYETTE 3 GÖZALTI

ESENYURT'ta tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Ercan Ş.(37) yakalandı.

ESENYURT'ta tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Ercan Ş.(37) yakalandı. Şüphelinin arkadaşını öldürmeye giderken site asansörüne bindiği güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. .

Esenyurt'ta Aşık Veysel Caddesi Atatürk Bulvarı üzerindeki lüks sitede 11 Ağustos Perşembe günü, Osman Murat Şeyhoğlu (42) evinin kapısına gelen kişi tarafından 10 el ateş edilerek öldürüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekipler, olay sırasında evde bulunan O.Y. adlı kişiye ulaştı. O.Y., Osman Murat Şeyhoğlu ile evde oturdukları sırada site güvenliğinin arayarak Ercan adlı bir kişinin geldiğini söylediğini ve bir süre sonra daire kapısının çalındığını söyledi. Görgü tanığı O.Y. kapıya gelen kişinin, Osman Murat Şeyhoğlu'na defalarca ateş ettiğini söyledi. Daha sonra şüphelilerin kendisini aşağı indirdiğini ardından serbest bıraktıklarını belirtti.

Polis, kapıya gelip cinayeti işlediği öğrenilen kişinin Ercan Ş. olduğunu tespit etti. Ortaköy'de bir arkadaşının evinde saklandığı öğrenilen şüpheli gözaltına alındı. Ercan Ş. emniyetteki sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Polis soruşturmasına göre, arkadaş oldukları öğrenilen şüpheli Ercan Ş. ile Osman Murat Şeyhoğlu'nun kız meselesi yüzünden tartıştıkları belirlendi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ercan Ş. olay yerine birlikte geldikleri öğrenilen Yusuf A.(33) ve Sercan K.(25)  adliyeye sevk edildi.

- İstanbul
YORUMLAR
500
Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti İSTANBUL-ESENYURT'TA LÜKS SİTEDEKİ CİNAYETTE 3 GÖZALTI İSTANBUL-ESENYURT'TA LÜKS SİTEDEKİ CİNAYETTE 3 GÖZALTI
Kaynak: DHA

Atatürk Bulvarı, Osman Murat, İstanbul, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ESENYURT'TA LÜKS SİTEDEKİ CİNAYETTE 3 GÖZALTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
16:02 MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme
16:23 Boom Overture ile İstanbul'dan New York'a 4 saatte ulaşılabilir! Dünyanın en hızlı uçağı şaşkına çevirdi
15:44 Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile buluştu
15:23 İYİ Parti lideri Akşener, parti karavanına saldıranlara meydan okudu: Korkaklar buyurun ben buradayım
15:16 Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde büyük artış
14:50 Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararına siyasilerden tepkiler gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 17:42:32. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-ESENYURT'TA LÜKS SİTEDEKİ CİNAYETTE 3 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement