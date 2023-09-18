Tartıştığı karısını öldürüp yürüyerek çekip gitti - Son Dakika

Tartıştığı karısını öldürüp yürüyerek çekip gitti

Son Güncelleme: 18.09.2023 13:27

Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra elinde bıçakla evden kaçan zanlı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra elinde bıçakla evden kaçan zanlı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Evde eşi ile tartışan şahıs, sinirlerine hakim olamayarak bıçağına sarıldı. Çocuklarının gözü önünde eşini bıçaklayan zanlı, evden kaçtı.

KURTARILAMADI

Evden yükselen bağrışma seslerini duyan komşular olaya müdahale etmek istedi. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Peri D. isimli kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi. Peri D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YÜRÜYÜP GİTTİ

Zanlının olayın ardından elindeki bıçakla kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı. O esnada bir kişinin "Allah aşkına bırakmayın" diyerek feryat etmesi dikkat çekti. Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta Tartışma Sonucu Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü

"KARNINDAN VE SIRTINDAN BIÇAKLAMIŞ"

Yaşananları anlatan bir mahalleli, "08.00 sıralarındaydı. Camdan baktığımızda ambulans polis gelmişti. Çığlık sesleri vardı. Adam kaçmıştı. Kızlarını da kovalamış bıçakla. Kadının ambulansa götürülüşünü izledik. Kadın kendinde değildi. Kadını karnından ve sırtından bıçaklamış. Kanımız dondu" ifadelerini kullandı.

Esenyurt'ta Tartışma Sonucu Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü

"ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞTILAR AMA KAÇTI"

Bir başka mahalle sakini ise "Sabah çocukları okula götürürken bir baktık bağırma çağırma sesleri geldi. Kadın ölmüş, adamı yakalayamadılar. Önünü kesmeye çalıştılar ama kaçtı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Pınar Mahallesi, Esenyurt, Suç, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı karısını öldürüp yürüyerek çekip gitti - Son Dakika


Son Dakika
13:11 Eski eşiyle barıştığı iddia edilen Hadise'den gönderme: Bizde bir kitap bir daha okunmaz
12:31 Tartıştığı karısını öldürüp yürüyerek çekip gitti
12:21 Kılıçdaroğlu'ndan İzmir il kongresindeki kavgaya tek cümlelik yorum
12:04 Sakatlanan Cengiz Ünder'in durumu ciddi! İşte kaçırması muhtemel maçlar
11:57 Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Benfica-Salzburg maçını Halil Umut Meler yönetecek
11:53 Kendisi hakkındaki paylaşımı silmeyen arkadaşını öldürdü
11:52 Güney Afrika'da dev dalgalar sahil şeridini yerle bir etti
11:41 Görüşmelerde hiçbir problem yok! Galatasaray, Okan Buruk ile nikah tazeliyor
11:28 Ardahan'da velileri isyan etti! Okullar açılalı 2 hafta oldu ancak öğretmen yok
11:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'a 2 kitap hediye etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2023 13:32:06. #1.12#
SON DAKİKA: Tartıştığı karısını öldürüp yürüyerek çekip gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement