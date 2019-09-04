Son Dakika Haberleri: - Esenyurt'ta tartıştığı komşusunu sokak ortasında vurdu
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- Esenyurt'ta tartıştığı komşusunu sokak ortasında vurdu

34 dakika önce

- Esenyurt'ta tartıştığı komşusunu sokak ortasında vurduİSTANBUL - Esenyurt'ta aynı mahallede oturan iki komşu arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı.

- Esenyurt'ta tartıştığı komşusunu sokak ortasında vurdu

İSTANBUL - Esenyurt'ta aynı mahallede oturan iki komşu arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavga sırasında bir şahıs komşusunu 5 el ateş ederek ağır yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, komşusunu vuran şahıs olay yerinden kaçtı.

Olay, Esenyurt Üçevler Mahallesi 893 sokakta sabah 10: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında husumet olan komşular mahallede tekrar karşı karşıya geldi. Aralarında önce tartışma yaşanırken, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir şahıs yanında bulunan silahıyla, Beşir S. ayağından ve kolundan vurarak olay yerinden uzaklaştı.

Olayı gören komşular hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Beşir S'yi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise, olay yerinde güvelik şeridi çekerek inceleme başlattı. 5 adet boş kovana rastlayan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ECI-ZA-

Esenyurt, Polis, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 01:41 Kaynak: İHA
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