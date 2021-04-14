ESENYURT'TA TAŞLI SOPALI BIÇAKLI KAVGA - Son Dakika

ESENYURT'ta taş, sopa ve bıçaklarında kullanıldığı kavga kameralara yansıdı.

Olay, dün 18.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi 1105. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Yumruk yumruğa başlayan kavga, çevredeki esnafın da katılmasıyla büyüdü. Kavgaya karışan iki taraf da birbirlerine taş, sopa, bıçak ile saldırdı. Kavga eden kişileri ayırmak isteyen iş yeri sahibinin ise ayağı kırıldı. Kavgayı gören çevredekiler ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Kavgaya karışanların geldikleri otomobil ile kaçmasıyla olay son buldu.

Yaşanan kavga anları ise çevredeki dükkanların güvenlik kameraları ile vatandaşların cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, 2 grubun birbirlerine sopa, taş, bıçak ile saldırdıkları ve olaya karışanların otomobile binip kaçtıkları anlar yansıdı.Kavgayı ayırmak isterken ağabeyinin ayağını kırdığını iddia eden bir işyeri çalışanı "Dün aynı şekilde 2 grup arasında kavga çıktı. Ondan sonra ufak bir kavga oldu. Tezgahlarımızın içine kadar geldiler. Onlara müdahale ederken, ağabeyimin ayağı kaydı ve kırıldı" dedi.

Görüntü dökümü: -------------------CEP TELEFONU KAMERASI-Kavga anları-Taş, sopa ve bıçak ile birbirlerine saldırmaları-Kavgaya bir grubun kaçması

-GÜVENLİK KAMERASI-Kavga anları-Kaçma anları

-AKTÜEL-Olayın yaşandığı yer

-Vatandaşlar ile röp

- İstanbul