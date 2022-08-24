Fatih Mahallesi 933.Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katındaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine binaya gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler girdikleri dairede yalnız yaşayan ve henüz kimliği belirlenemeyen kişinin öldüğünü belirledi. Yaşanan olayı anlatan bina sakini Yılmaz Akgün, "Koku oldu sonra polisi aradık. Yalnız yaşıyordu. Taksi şoförü. 50-55 yaşlarındaydı" diye konuştu. Cesedin 3-4 günlük olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA

Fatih Mahallesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ESENYURT'TA EVDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

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