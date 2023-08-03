Esenyurt tekel bayi olayında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Esenyurt tekel bayi olayında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

03.08.2023 11:13

Esenyurt'ta meydana gelen tekel bayi baskınında 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili gözaltına alınan Tarık Özer, oğlu Azat Özer, Samet Özer ve onlara yardım eden 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri üzerine polis, 4 zanlıyı ve onlara yardım eden 5 kişiyi gözaltına almıştı. Zanlılardan biri daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekel bayi baskınıyla ilgili gözaltına alınan Tarık Özer, oğlu Azat Özer, Samet Özer ve onlara yardım eden 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların ters kelepçeli olduğu görülürken kafalarını kaldırmalarına müsaade edilmediği görüldü.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Geçtiğimiz Cuma günü Esenyurt'ta bir iş yerinde yaşanan kan dondurucu olayda, Tarık Özer belinden çıkardığı tabanca ile kurşun yağdırmış, Batuhan Bayındır (20), Yunus Emre Erzen (24) hayatını kaybederken, Yusuf Erzen (21) ise yaralanmıştı.

Tekel baskınına karışan 8 kişi adliyeye böyle götürüldü

9 KİŞİ GÖZALTINDAYDI

Güvenlik kameralarına da yansıyan cinayetle ilgili inceleme başlatan polis, 4 zanlıyı ve onlara yardım ve yataklık eden 5 kişiyi kıskıvrak gözaltına almıştı.

Tekel baskınına karışan 8 kişi adliyeye böyle götürüldü

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Zanlılardan Murat Özer geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Tarık Özer, oğlu Azat Özer, yeğeni Samet Özer ve ona yardım eden 5 şüpheli ise Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Tekel baskınına karışan 8 kişi adliyeye böyle götürüldü
Kaynak: İHA
YORUMLAR (5)
  • Serkan Basar: ne çabuk :)) Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
  • özer bergin: Adli kontrol şartıyla silah kullanmayanları serbest bırakırlar silahı kullanan kişi zate 3 te 1 hapiste yatacak en fazla 7,8 yıla dışarda demektir. Cevap Yaz 11 4 Yayından Kaldır
  • özkan milezoğlu: yarın falanda adli kontrol serbest kaldı derler olan gençlere olur Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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Yunus Emre, Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt tekel bayi olayında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt tekel bayi olayında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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