Esenyurt'ta Tekel Bayisi Saldırısında İlk İfade Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta Tekel Bayisi Saldırısında İlk İfade Ortaya Çıktı

31.07.2023 23:31

Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisi saldırısında tetiğe basan T.Ö.'nün emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Pişman olduğunu söyleyen T.Ö.'nün, 'Niyetim konuşmaktı, pişmanım. Whatsapp paylaşımına sinirlendim. Beni küçük düşürdü.' dediği belirtildi. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan olayda 2 genç hayatını kaybederken, şüphelilerin tamamı yakalandı.

Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisi saldırısında defalarca tetiğe basan T.Ö.'nün emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Pişman olduğunu söyleyen T.Ö.'nün, "Niyetim konuşmaktı, pişmanım. Whatsapp paylaşımına sinirlendim. Beni küçük düşürdü." dediği belirtildi.Olayın nedeni ise bir Whatsapp mesajıyla başlayan tartışma olduğu öğrenildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yayın yasağı getirilmesini talep etti.

2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olay Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Bir tekel bayisine gelen 4 şüpheli dehşet saçtı. Çıkan silahlı kavgada tekel bayisindeki Yunus Emre Erzen (24) ve Batuhan Bayındır (20) hayatını kaybetti, Yusuf Erzen (21) yaralandı.

ŞÜPHELİLERİN TAMAMI YAKALANDI

İnfial yaratan olayın ardından emniyet güçleri geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekipleri, M.Ö., S.Ö., T.Ö. ve A.Ö isimli şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, olayda hayatını kaybedenlere kurşun yağdıran T.Ö.'nün de ifadesi ortaya çıktı.

"NİYETİM KONUŞMAKTI, PİŞMANIM"

Saklandığı evde operasyonla yakalanıp ters kelepçeyle geniş güvenlik önlemleri altında emniyete getirilen T.Ö.'nün pişman olduğunu söylediği öğrenildi. T.Ö.'nün, "Niyetim konuşmaktı, pişmanım. Whatsapp paylaşımına sinirlendim. Beni küçük düşürdü." dediği belirtildi.

Esenyurt'taki tekel saldırısında katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Niyetim konuşmaktı, pişmanım
Katil zanlısı T.Ö.

KAVGANIN NEDENİ WHATSAPP MESAJI

Bu arada, şüphelilerle iş yeri sahipleri arasında daha önce husumet bulunduğu öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babasının sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine şüphelilerin iş yerine gelerek maktul Erzen'den babasını sordukları ve tartışmanın bunun üzerine çıktığı belirtildi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor. Başsavcılık bu kapsamda, olayla ilgili hazırlık soruşturması tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirilmesini talep etti. Söz konusu talebi değerlendiren Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği, bahsi geçen olayla ilgili hazırlık soruşturması sonuçlanıncaya kadar kamu güvenliği, suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla yazılı, görsel ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada, sosyal medya ile her türlü haber, röportaj, eleştiri gibi yayınların yasaklanmasına hükmetti.

YORUMLAR
500
Esenyurt'ta tekel bayisi saldırısındaki şüpheliler yakalandı Esenyurt'ta tekel bayisi saldırısındaki şüpheliler yakalandı

Esenyurt, Tekel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta Tekel Bayisi Saldırısında İlk İfade Ortaya Çıktı - Son Dakika


Son Dakika
23:15 Ekrem İmaoğlu'nun eski CHP liderleriyle Beylikdüzü'nde bir kafede "değişim yemeğinde" buluştuğu iddiası
23:11 Ekrem İmaoğlu'nun eski CHP liderleriyle Beylikdüzü'nde bir kafede "değişim yemeğinde" buluştuğu iddiası
23:06 Esenyurt'ta Tekel Bayisi Saldırısında İlk İfade Ortaya Çıktı
23:02 Esenyurt'taki tekel saldırısında katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Niyetim konuşmaktı, pişmanım
22:39 Askere gideceğini söyleyerek para toplayan 3 kişi yakalandı
22:34 İstanbul'da "Askere gideceğim, kimsem yok" diyerek para toplayan 3 kişiye ceza kesildi
22:14 Sahneye çıkmak için 3 milyon euro isteyen Ajdar, 80 TL'ye 4 saat boyunca şarkı söylerken görüntülendi
22:10 Sahneye çıkmak için 3 milyon euro isteyen Ajdar, 80 TL'ye 4 saat boyunca şarkı söylerken görüntülendi
21:56 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci Beyaz Reform dönemini başlattıklarını açıkladı
21:44 Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup: İkinci Beyaz Reform Dönemi'ni başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2023 23:34:08. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Tekel Bayisi Saldırısında İlk İfade Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement