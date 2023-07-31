Esenyurt'ta tekel bayisi saldırısındaki şüpheliler yakalandı

Öte yandan polis, şüphelilerin kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri öne sürülen Hüsamettin A., Vedat E., Erdal A. ve Ercan T.'yi de baskınla gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 2 tabanca, bir pompalı tüfek ve 50 mermi ele geçirildi.

Operasyonun detaylarını Twitter hesabından paylaşan Ali Yerlikaya , olaya ilişkin tüm şüphelilerin yakalandığını belirtti. Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında yer verdiği videodaki bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Videoda, tekel bayisinde iki kişiye kurşun yağdıran T.Ö.'nün yakalanmamak için kılık değiştirerek saç-sakal tıraşı olduğu görüldü.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt'ta bir tekel bayisine giden bir gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti. Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

HUSUMET ESKİYE DAYANIYOR

Bu arada, şüphelilerle iş yeri sahipleri arasında daha önce husumet bulunduğu öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babasının sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine şüphelilerin iş yerine gelerek maktul Erzen'den babasını sordukları ve tartışmanın bunun üzerine çıktığı belirtildi.