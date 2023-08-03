Esenyurt'ta Tekel Bayisinde İki Kişi Öldürüldü, Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Tekel Bayisinde İki Kişi Öldürüldü, Şüpheliler Yakalandı

03.08.2023 13:38

Esenyurt'ta bir tekel bayisinde meydana gelen cinayetle ilgili şüpheliler Tarık Özer ve oğlu Azat Özer, Büyükçekmece'deki bir villa inşaatında saklanırken yakalandı. Tarık Özer, cinayetin sebebini, kendisine ait demirin ödenmemesi olarak açıkladı. Şüphelilerin olaydan sonra saçlarını keserek tanınmamak için önlem aldığı ve Büyükçekmece'deki inşaatta saklandığı belirlendi. Polis, şüphelilerin kaçma ihtimaline karşı deniz polisiyle işbirliği yaparak bir tekneyi durdurdu. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Tarık Özer ve oğlu Azat Özer'in, Büyükçekmece'de kendisine ait villa inşaatında saklandığı, peynir ekmek almak için dışarı çıktıklarında yakalandıkları belirlendi. Poliste ifade veren Tarık Özer'in, "Borçlarını ödemedikleri için avukata talimat verdi. Yaptıkları paylaşımlar yüzünden oğlum ve kardeşimin üzgün olduğunu gördüm. Gidip bir konuşmaya karar verdik. Kargaşada silah patlayıp yerde kan görünce bir anda kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hiç hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

İNŞAAT HALİNDEKİ VİLLADA SAKLANMIŞLAR

Esenyurt, Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan tekel bayisinde cumartesi günü 00.15 sıralarında meydana gelen saldırıda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise ağır yaralandı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alınırken soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polisin sıkı takibi altında bulunan Tarık Özer ve oğlu Azat Özer'in olay sonrası kendilerine ait Büyükçekmece'de inşaat halindeki villada saklandıkları belirlendi.

Esenyurt'ta Tekel Bayisinde İki Kişi Öldürüldü

TANINMAMAK İÇİN SAÇLARINI KESMİŞ

Şüphelilerin olayı gerçekleştirdikten sonra önce kendi evlerine gittikleri burada Tarık Özer'in yanına eşyalarını aldığı ayrıca tanınmamak için saçlarını kestiği tespit edildi. Tarık Özer'in ve Azat Özer'in daha sonra saklanmak için Büyükçekmece'deki inşaata gittikleri öğrenildi.

PEYNİR EKMEK ALMAK İÇİN DIŞARI ÇIKMIŞ

Polise firarda olduğu dönemi anlatan Tarık Özer'in, üç kere bakkaldan peynir ekmek almak için dışarı çıktığını, her seferinde bakkalda bulunan televizyonda kendi fotoğrafını gördüğünü söylediği belirtildi. İki şüphelinin yerlerini tespit eden cinayet büro amirliğine bağlı ekiplerin operasyon düzenleyerek gözaltıları gerçekleştirdiği kaydedildi.

Esenyurt'ta Tekel Bayisinde İki Kişi Öldürüldü

POLİS OPERASYONDA ŞÜPHELİ BİR TEKNEYİ DURDURDU

Polis soruşturmasında Tarık Özer'in bir arkadaşına ait Tuzla'da demirli bulunan bir teknenin ise GPS sinyalini kapatarak Büyükçekmece'ye doğru hareket ettiği tespit edildi. Şüphelilerin bu tekneyle kaçma ihtimaline karşılık deniz polisinin harekete geçtiği ve tekneyi Büyükçekmece'de durdurduğu böylece muhtemel bir kaçışın engellendiği öğrenildi.

"BORÇLARINI ÖDEMEYİNCE AVUKATIMA TALİMAT VERDİM"

Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunda olayı tüm detayları ile anlatan Tarık Özer'in "Onlara geçtiğimiz Mayıs ayında 1 milyon 350 liralık inşaat demiri sattım. Onlarla iki ayrı senet yapmıştık. İlk senedi parça parça da olsa ödediler. Ancak ikinci senet bir türlü ödenmedi. Araya birkaç kişi sokup ödemeleri için ikna etmeye çalıştım. Yine ödemeyince avukatlarıma alacağımı tahsil etmeleri için talimat verdim" dediği öğrenildi.

Esenyurt'ta Tekel Bayisinde İki Kişi Öldürüldü

"AMACIMIZ TAMAMEN KONUŞMAKTI"

İcra davası açıldığında sosyal medya üzerinden hakkında paylaşımlar yapıldığını, bunu kendisinin ilk gördüğünde önemsemediğini söyleyen Tarık Özer'in "Ancak eve gittiğimde bu paylaşımlar yüzünden oğlum ve kardeşimin üzgün olduğunu gördüm. Gidip bir konuşmaya karar verdik. Olay yerine gittiğimizde amacımız tamamen konuşmaktı. İçeri girip babalarını sorduk. Telefon ettiler ancak açılmadı. Sonra ortam bir an da gerginleşti" dediği belirtildi.

"NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM, KENDİMİ KAYBETTİM"

Olay anında ilk silahı karşı tarafından çektiğini ve ateş ettiğini belirten Tarık Özer'in "Daha önce kardeşimi vurmuşlardı. Kargaşada silah patlayıp yerde kan görünce bir anda kendimi kaybettim. O an kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Ortalık sakinleşince yaptıklarımın farkına vardım. Çok üzgünüm" dediği ifade edildi.

Öte yandan olayda kullanılan silahların daha önce yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Murat Özer'e ait olduğu tespit edildi. Bu silahlardan bulundurma ruhsatlı olanın olay sırasında Tarık Özer'de taşıma ruhsatlı olanın ise Murat Özer'de olduğu öğrenildi.

VÜCUDUNDAN 9 KURŞUN ÇIKTI

Öte yandan olayda canice katledilen Yunus Emre Erzen'in vücuduna 9 kurşun isabet ettiği Batuhan Bayındır'ın ise 2 kurşun isabet ettiği tespit edildi. Olayda yaralı kurtulan Yusuf Erzen'e ise bir kurşun isabet ettiği belirlendi.

Kaynak: DHA
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Büyükçekmece, Murat Özer, Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Tekel Bayisinde İki Kişi Öldürüldü, Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika


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