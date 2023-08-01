Esenyurt'ta Tekel Bayisinde Meydana Gelen Cinayetlerle İlgili Gözaltına Alınan Şüpheli İfadeler Verdi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Tekel Bayisinde Meydana Gelen Cinayetlerle İlgili Gözaltına Alınan Şüpheli İfadeler Verdi

01.08.2023 14:06

Esenyurt'ta bir tekel bayisinde meydana gelen cinayetlerle ilgili olarak gözaltına alınan Tarık Özer, maddi durumlarının iyi olduğunu ve olay yerine sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar üzerine konuşmak için gittiklerini söyledi. Özer, saldırının kendilerine yönelik olduğunu ve kendilerini korumak için silahlarını çektiklerini belirtti. Şüphelilerden Murat Özer ise adliyeye sevk edildi. Toplamda 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisi baskınında defalarca tetiğe basan Tarık Özer'in ifadesi ortaya çıktı. Konuşmak için tekele gittiklerini belirten Özer, "Bizim maddi durumumuz çok iyi. Onlardan alacağım vardı ama bu çok önemli bir para değildi. Sosyal medya üzerinden paylaşımları üzerine konuşmak için oraya gittik. İlk silahı onlar çekti. Daha öncede kardeşimi de vurmuşlardı. Bu nedenle biz de silahlarımızı çekince bir anda olanlar oldu" dedi.

GÖZALTI SAYISI 9 OLDU

Esenyurt, Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan tekel bayisinde cumartesi günü 00.15 sıralarında meydana gelen saldırıda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise ağır yaralanmıştı. Saldırının ardından yapılan çalışmalarda Murat Özer ve Servet Özer kısa sürede yakalandı. Saldırıyla ilgili aranan Tarık Özer ve Azat Özer de dün yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüpheliler ile birlikte onlara kaçmalarında yardım ettiği öne sürülen 5 kişi de gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

BİR KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerin Cinayet Bürodaki işlemleri devam ediyor. İlk olarak gözaltına ayağından yaralı olarak gözaltına alınan şüphelilerden Murat Özer emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah geniş güvenlik önlemleri alınarak Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

3 KARDEŞİN DE SABIKASI VAR

Gözaltına alınan 42 yaşındaki Tarık Özer'in 1, 37 yaşındaki kardeşi Servet Özer'in 9, 39 yaşındaki Murat Özer'in ise 3 adet kaydının olduğu öğrenilirken 18 yaşındaki Azat Özer'in ise poliste kaydının olmadığı öğrenildi.

Esenyurt'ta Tekel Bayisi Baskınında 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Tarık Özer emniyete böyle getirildi.

"ALACAĞIMIZ VARDI AMA BU ÇOK ÖNEMLİ DEĞİLDİ"

Cinayet Büro Amirliğinde sorguları devam eden şüphelilerden olayda asıl silahı kullanan olduğu belirlenen Tarık Özer'in ilk sorgusunda "600 bin liradan fazla alacağım vardı. Ancak biz çok varlıklıyız. Bu para çok önemli değildi. Daha önce başım belaya girmesin diye bundan çok daha fazla olan alacaklarımın üzerine çizgi çekmiştim" dediği belirtildi.

"KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ VE RENDİDE EDİCİ PAYLAŞIMLAR YAPTILAR"

"Ancak onlar sosyal medya üzerinden beni ve ailemi çevreme karşı küçük düşürücü ve rencide edici paylaşımlarda bulunmaya başladılar" diyen Tarık Özer'in "Oraya konuşmak için gittik. Amacımız işyerine baskın yapmak değildi. İçeri girince babalarını sorduk. Ortam bir anda gerildi. İlk silahı çekip eden onlardı. Daha önce de kardeşimi vurdukları için biz de kendimizi korumak için silahımızı çektik. Bir anda olay gerçekleşti. " dediği kaydedildi.

Tarık Özer'in kullandığı silahın adına ruhsatlı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Murat Özer, Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Tekel Bayisinde Meydana Gelen Cinayetlerle İlgili Gözaltına Alınan Şüpheli İfadeler Verdi - Son Dakika


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