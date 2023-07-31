Esenyurt'ta Tekel Bayisinde Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Tekel Bayisinde Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı

31.07.2023 16:08

Esenyurt'ta bir tekel bayisinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili yayın yasağı getirildi. Yasağa göre, olayla ilgili haber, röportaj, eleştiri gibi yayınlar medyada ve sosyal medyada yasaklandı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yayın yasağı getirildi.

HER TÜRLÜ HABER VE RÖPORTAJ YASAKLANDI

Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da meydana gelen olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor. Başsavcılık bu kapsamda, olayla ilgili hazırlık soruşturması tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirilmesini talep etti. Söz konusu talebi değerlendiren Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği, bahsi geçen olayla ilgili hazırlık soruşturması sonuçlanıncaya kadar kamu güvenliği, suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla yazılı, görsel ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada, sosyal medya ile her türlü haber, röportaj, eleştiri gibi yayınların yasaklanmasına hükmetti.

Esenyurt'taki silahlı kavgayla ilgili yayın yasağı getirildi

NE OLMUŞTU?

Esenyurt'ta bir tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti. Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Esenyurt'taki silahlı kavgayla ilgili yayın yasağı getirildi

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden M.Ö, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olaya karışan şüphelilerden S.Ö'nün de yakalandığını duyurmuştu. Polis ekipleri, olayın ardından şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen H.A'yı da gözaltına almıştı. Gözaltındaki 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Güzelyurt Mahallesi, Büyükçekmece, Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Tekel Bayisinde Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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