Esenyurt'ta tekstil fabrikasının deposunda yangın - Son Dakika
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Esenyurt'ta tekstil fabrikasının deposunda yangın

11 dakika önce

Soner HASIRCOĞLU-Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL DHA Esenyurt'ta 4 katlı tekstil fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı.

Esenyurt'ta tekstil fabrikasının deposunda yangın, System.String[]

Soner HASIRCOĞLU-Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL DHA Esenyurt'ta 4 katlı tekstil fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, depoda hasar oluştu.

Akşemsettin Mahallesi'nde 230. Sokak'ta bulunan 3 katlı tekstil fabrikasının depo kısmında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın depo kısmından dumanların yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikanın depo kısmında hasar oluştu.


Esenyurt, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:25 Kaynak: DHA
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