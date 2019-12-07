Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta TEM bağlantı yolunda feci kaza: 1 ağır yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta TEM bağlantı yolunda feci kaza: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Esenyurt'ta TEM bağlantı yolunda feci kaza: 1 ağır yaralı

6 saat önce

Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolunda motosikletli genç aynı istikamette giden tıra çarparak ağır yaralandı.

Esenyurt'ta TEM bağlantı yolunda feci kaza: 1 ağır yaralı, System.String[]

Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolunda motosikletli genç aynı istikamette giden tıra çarparak ağır yaralandı. Kaza sonrası trafik durma noktasına gelirken gencin ayakkabıları ise yola fırladı.


Kaza, saat 14.00 sıralarında Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 39 SG 382 plakalı motosiklet sürücüsü genç ve arkasındaki kişi bağlantı yolu üzerinde seyir halindeyken motosikletli genç henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yine aynı şeritte giden bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yerde birkaç metre sürüklendi ve parçalandı. Plakası alınamayan tır ise olay yerinden kaçtı. Durumu ağır olan genç olay yerinden geçen ambulans ile yakında bulunan bir özel hastaneye sevk edildi. Burada ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü devlet hastanesine sevk edildi. Motosikletin arkasında olduğu söylenilen kişinin ise durumunun iyi olduğu söylenildi.


Ayakkabıları yola fırladı


Olay yerine gelen trafik ve devriye ekipleri ise kazayla ilgili rapor tuttu. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü gencin ayakkabıları ise yol kenarına fırladı. Bir süre durma noktasına gelen trafik, çekicinin motosikleti yoldan kaldırması ile normal seyrine döndü. Kazayı gören bir vatandaş ise yaşananları anlatarak, "Motosiklet tıra arkadan çarptı. Gencin durumu ağırdı" dedi. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Motosiklet, Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


'Dur' ihtarına uymayıp kaçarken kaza yaptı, otomobilinden cephanelik çıktı
Yüksek binalar arasında otlanan eşek ve sıpa görenleri şaşkına çevirdi Astsubay, otomobiliyle yaptığı kazada hayatını kaybetti Oğlunun öldüğü kaza yerinde temizlik yapan baba: İsmini duyunca dünyam yıkıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 22:00:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta TEM bağlantı yolunda feci kaza: 1 ağır yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]