Esenyurt'ta TEM'de trafik kavgası kamerada - Son Dakika

Esenyurt'ta TEM Otoyolu'nda yanında çocukları bulunan sürücüye iddiaya göre trafikte tartıştığı sürücü su şişesi fırlattı. Yol tartışmasının yumruklu kavgaya dönüştüğü olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta başında Esenyurt TEM Otoyolu Esenkent girişinde yaşandı. İddiaya göre A.K. isimli şahıs trafikte seyir halindeyken yanındaki diğer aracın sürücüsünden yol verme nedeniyle tepki gördü. TEM'de yaşanan tartışma sırasında A.K.'nin aracına su şişesi fırlatıldı. Yaşanan olay sonrası aracında çocukları da bulunan A.K. ve diğer araçtan inen 4 kişi tekme tokat kavgaya tutuştu. İhbar üzerine olay yerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gitti. Ekipler, olaya karışan 2 kişiyi ve A.K.'yi polis merkezine götürdü. A.K.'nin "Olay yerinde 4 kişi vardı" demesi üzerine tespit edilen diğer şüpheliler de aranmaya başladı. Olay mahkemeye taşınırken, yaşanan kavga anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, araçların durması ve sonrasında araçlardan çıkan kişilerin tekme tokat kavga etmesi yer alıyor.

(İHA)