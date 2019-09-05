Esenyurt'ta tem otoyolunda kamyonet devrildi

OTOYOL TRAFİĞE KAPANDI
Kaza sonrası TEM otoyolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. Trafik polislerinin vinç tarafından düzeltilen kamyoneti emniyet şeridine itmesi üzerine trafik tek şeritten devam etti. Devrilen kamyonetten yara almadan kurtulan Ömer Yılmaz, "Önümüzdeki kamyonete vurmamak için yavaşladım o daha yavaştı freni asılınca ön taraftan yapışmayalım diye baktım uzakta arabalar sola kırdım sendeleyince toparlayamadım.ö dedi.
Görüntü dökümü:
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-Yan yatan kamyonet
-Trafiğin tek şeritten akması
-Olay yerindeki polis ekipleri
-Kamyonetin polis tarafından itilmesi
-Kamyonet sürücüsüyle röp.
-Genel ve detay görüntüler