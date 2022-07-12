ESENYURT'TA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - Son Dakika
Üye Girişi

ESENYURT'TA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

12.07.2022 15:26

ESENYURT'ta yaşanan su baskınlarının ardından temizlik çalışmalarına devam ediliyor.

ESENYURT'ta yaşanan su baskınlarının ardından temizlik çalışmalarına devam ediliyor.

İstanbul'da 10 Temmuz'da yaşanan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Esenyurt'taki Haramidere'nin taşması sonucu su baskınına uğrayan ev ve iş yerlerinde temizleme çalışmaları sürüyor. Bölgedeki ev ve iş yerlerine dolan suyun tahliye çalışmaları büyük oranda tamamlanırken, bazı evlerden eşyaların taşınması ve balçık temizleme çalışmaları yapılıyor.

7 SENE İÇERİSİNDE 4 DEFA SU BASTI

Mahalle sakinlerinden Ayhan Kızıl, Zor durumdayız. 2015 yılında satın aldım daireyi 2016'da su bastı, yaptırdık. 2018'de tekrar su bastı. 2020 ve 2022'de de yine aynı sorun oldu. En sonunda boş bıraktık. Ne ben kendim girebildim ne de kiraya verebildim. Burada boş boş duruyor. Ben de kiraya çıktım. Benim durumum olsaydı burayı almazdım. 7 sene içerisinde 4 defa su bastı. Kardeşimin çocuklarını da komşular kurtarmış sağ olsunlar dedi.

Engin Çelik, Ben burayı alalı 1 buçuk ay oldu. Yatırım amaçlı almıştım. Burada oturmuyorum. Alır almaz kiraya verdim ama başımıza böyle bir şey geldi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bana evi satarken burada böyle problemlerin olduğunu kimse söylemedi. Bu felaket her sene oluyormuş. Bilgimiz yoktu. diye konuştu.

YORUMLAR
500
Esenyurt'ta selin bastığı yerlerde tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor Esenyurt'ta selin bastığı yerlerde tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor ESENYURT'TA SU BASKINLARI SONRASI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR ESENYURT'TA SU BASKINLARI SONRASI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:58 Mustafa Topaloğlu'ndan bomba Mahsun Kırmızıgül itirafı: Ben onu keşfettim, o beni şirketimden etti
15:43 TOKİ, 24 ilde bütçeye uygun konutları satışa çıkarıyor! Fiyatlarsa sudan ucuz...
15:39 Kanser tedavisi gören Alman futbolcu Baumgartl son durumunu paylaştı: Sahalara geri dönüş için kafamda bir tarih var
15:13 Kavga eden kadın altına kaçırdı, mağazadaki müşteriler durdukları yerden olanları izledi
15:05 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in oynadığı roman havası gündem oldu! 44 yaşındaki Öztel'in kıvraklığı dikkat çekti
15:04 Bayern Münih'ten ayrıla milli futbolcumuz Kenan Yıldız Juventus'a imzayı attı
15:02 İnsanlığın sonu mu geliyor? Marbug virüsü, yakalandıktan 9 gün sonra kan kaybından öldürüyor
14:56 İngilizler 2022'nin en iyi şehirlerini seçti! Türkiye'den sadece bir il kendisine 50. sırada yer bulabildi
14:37 Bahçeli'nin haritalı fotoğrafına tepki yağıyor! Yunanistan'dan sonra bir tepki de Almanya'dan: Kabul edilemez
14:32 Sir Mo Farah, gerçekleri açıkladı! İngiltere vatandaşlıktan çıkarabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 16:10:59. #1.12#
SON DAKİKA: ESENYURT'TA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement