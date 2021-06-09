Esenyurt'ta termoslu yol verme tartışması kameralara anbean kaydedildi - Son Dakika

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yolda giden taksiciyle motorlu kurye arasında yol verme tartışması çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Taksici, kavga ettiği kuryenin yüzüne elindeki termosla vurdu.

TAKSİYİ ÜZERİNE SÜRDÜ

Çevredekilerin araya girmesi üzerine taksi şoförü tekrar aracına bindi. Kuryenin arkasından küfrettiğini duyan taksici, bu sefer de tartıştığı gencin üzerine aracını sürdü. Gencin taksiyi yumruklaması üzerine, taksi şoförü olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.