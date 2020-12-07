Esenyurt'ta ters yola girmek isteyen ticari araç ile çekici çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Rıfat Irgaz Caddesi 129. Sokak kavşağında seyir halinde olan 34 NS 1061 plakalı çekici ile ters yöne girmek isteyen 34 JDD 60 plakalı ticari araç çarpıştı.

Alarmlı özel dolaplarda saklanıyor! Yerli aşı ve korunduğu oda ilk kez görüntülendi

Batman Gercüş'te 27 erkek bir çocuğu istismar etti iddiası! Bir açıklama da Emniyet'ten geldi