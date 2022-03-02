Esenyurt'ta ticari taksiye kurşun yağdıran şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta ticari taksiye kurşun yağdıran şüpheli yakalandı

02.03.2022 22:17

- Esenyurt'ta bir ticari taksi sürücüsüne kurşun yağdıran 4 şüpheliden biri yakalanarak gözaltına alındı.

- Esenyurt'ta bir ticari taksi sürücüsüne kurşun yağdıran 4 şüpheliden biri yakalanarak gözaltına alındı.

Esenyurt Yeşilkent Mahallesinde 28 Şubat günü meydana gelen olayda, kimlik bilgileri öğrenilemeyen 4 şahıs yol kenarında bir ticari taksi sürücüsünün kapısını açarak konuşmaya başlamış, bu sırada da başka bir ticari taksi sürücüsü Ö.S.'de şahıslara yanaşarak camını açmıştı. Daha sonra 4 şahıstan biri Ö.S.'nin kullandığı araca kurşun yağdırıp kaçmış, sürücü ise aracıyla özel bir hastaneye giderek yardım istemişti. Olayın ardından Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların kimlik bilgilerini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde kimlik bilgisi belirlenen C.Ç. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

Esenyurt'ta ticari taksiye kurşun yağdıran şüpheli yakalandı
Esenyurt'ta ticari taksiye kurşun yağdıran şüpheli yakalandı
Esenyurt'ta ticari taksiye kurşun yağdıran şüpheli yakalandı

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Esenyurt, 28 Şubat, Taksi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta ticari taksiye kurşun yağdıran şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta ticari taksiye kurşun yağdıran şüpheli yakalandı - Son Dakika
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