Son dakika haberi | Esenyurt'ta ticari taksiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Esenyurt'ta ticari taksiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

17.10.2022 23:48

Son dakika 3. sayfa haberine göre Esenyurt'ta ticari taksiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Esenyurt'ta ticari taksi ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta ticari taksiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İSTANBUL - Esenyurt'ta ticari taksi ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Esenyurt Ayasofya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan S.K. idaresindeki 34 TED 56 plakalı ticari taksi ile karşı yönden gelen C.K. idaresindeki 34 ZS 8987 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ticari taksi şoförü ve yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Kazaya karışan araçlar ise polisin incelemelerinden sonra çekici ile yoldan kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Esenyurt'taki trafik kazasında 2 kişi yaralandı Son dakika haberleri | Esenyurt'taki trafik kazasında 2 kişi yaralandı Son Dakika | Esenyurt'ta alacak verecek kavgası kamerada Son Dakika | Esenyurt'ta alacak verecek kavgası kamerada
Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Esenyurt'ta ticari taksiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolsuzluk sözleri üzerine vekillerine talimat veren Akşener'den sert açıklama: Hayır oyu veren yalancıdır
00:28 TRT Spor canlı yayında söylenenler taraftarı sinirlendirdi! Ünlü yorumcuya tepki yağıyor
00:03 Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe maçında ekrana gelen görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Hayatımda böylesini görmedim
23:47 Sosyal konut projesi hakkında konuşan Bakan Kurum 28'ini işaret etti: Büyük müjdelerimiz var, Cumhurbaşkanımız açıklayacak
23:26 Jorge Jesus, tüm Fenerbahçelilere seslendi! İşte özel isteği
23:21 Diyarbakır'da parka atılan top kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
23:04 5 ilde yapılan seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! AK Parti'nin oy kaybı en çok İYİ Parti'nin işine yaradı
23:02 Mansur Yavaş, toplu taşımada artan maliyetler sebebiyle sitem etti, İmamoğlu'ndan jet hızında destek geldi
22:59 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema oldu
22:44 Batshuayi'yi kenarda gören Jorge Jesus sinirden deliye döndü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 02:17:40. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Esenyurt'ta ticari taksiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement