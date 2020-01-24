ESENYURT'TA TIR ALEV ALEV YANDI (1) - Son Dakika
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ESENYURT'TA TIR ALEV ALEV YANDI (1)

6 saat önce

ESENYURT'ta TIR alev alev yandı.

ESENYURT'TA TIR ALEV ALEV YANDI (1), System.String[]

ESENYURT'ta TIR alev alev yandı.

Esenyurt TEM Bağlantı yolunda TIR'ın ön bölümü yanmaya başladı. Alevlerin sardığı TIR'ı nedeniyle trafik aksadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler


TEM Otoyolu, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:43 Kaynak: DHA
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