Esenyurt'ta TIR alev alev yandı (1) - Son Dakika

Esenyurt'ta TIR alev alev yandı (1)
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ESENYURT'ta TIR alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:50 Kaynak: DHA
ESENYURT'ta TIR alev alev yandı.
Esenyurt TEM Bağlantı yolunda TIR'ın ön bölümü yanmaya başladı. Alevlerin sardığı TIR'ı nedeniyle trafik aksadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
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