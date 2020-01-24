Esenyurt'ta tır alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta tır alev alev yandı - Son Dakika

Esenyurt'ta tır alev alev yandı

6 saat önce

ESENYURT'ta TIR alev alev yandı.

ESENYURT'ta TIR alev alev yandı.

Esenyurt TEM Bağlantı yolunda TIR'ın ön bölümü yanmaya başladı. Alevlerin sardığı TIR'ı nedeniyle trafik aksadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Esenyurt'ta tır alev alev yandı

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:53 Kaynak: DHA
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