ESENYURT'TA TIR ALEV ALEV YANDI (2) - Son Dakika

ESENYURT'TA TIR ALEV ALEV YANDI (2)
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ESENYURT'ta TIR alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:11 Kaynak: DHA
ESENYURT'ta TIR alev alev yandı.
Esenyurt TEM Bağlantı yolunda TIR'ın ön bölümü yanmaya başladı. Sürücü aracı sağ şeride çekerek yardım istedi. Yangın söndürme tüü uzun süre bulunamadı. Alevlerin sardığı TIR'ı nedeniyle trafik aksadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken yangın nedeniyle yoğunluk yaşandı
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
-Söndürme çalışmaları
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