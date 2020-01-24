Esenyurt'ta TIR alev alev yandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta TIR alev alev yandı (2) - Son Dakika

Esenyurt'ta TIR alev alev yandı (2)

6 saat önce

ESENYURT'ta TIR alev alev yandı.

Esenyurt'ta TIR alev alev yandı (2), System.String[]

ESENYURT'ta TIR alev alev yandı.

Esenyurt TEM Bağlantı yolunda TIR'ın ön bölümü yanmaya başladı. Sürücü aracı sağ şeride çekerek yardım istedi. Yangın söndürme tüü uzun süre bulunamadı. Alevlerin sardığı TIR'ı nedeniyle trafik aksadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken yangın nedeniyle yoğunluk yaşandı.


Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:11 Kaynak: DHA
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