Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Tır Bariyerlere Çarptı, Trafik Aksıyor (2)

Esenyurt'ta Tır Bariyerlere Çarptı, Trafik Aksıyor (2)

56 dakika önce

- ESENYURT Haramidere TEM bağlantı yolunda TIR bariyerlere çarptı.

Esenyurt'ta Tır Bariyerlere Çarptı, Trafik Aksıyor (2), System.String[]
- ESENYURT Haramidere TEM bağlantı yolunda TIR bariyerlere çarptı. Kazada TIR sürücüsü hafif yaralanırken bölgede trafik yoğunluğu oluştu. 

Kaza saat 13.30 sıralarında Haramidere TEM bağlantı yolunda gişeler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsa Özbay 

kullandığı TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR bariyere çarptı. Kaza sonrasında bölgede yoğun trafik oluştu. Hafif yaralanan TIR sürücüsüne ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Kaza nedeniyle oluşan trafik havadan da görüntülendi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:45 Kaynak: DHA

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