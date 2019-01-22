Esenyurt'ta Tır Bariyerlere Çarptı, Trafik Aksıyor (1) (Havadan)
5 dakika önce
ESENYURT Haramidere TEM bağlantı yolunda bir TIR seyir halindeyken şoförü İsa Özbay'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı.
ESENYURT Haramidere TEM bağlantı yolunda bir TIR seyir halindeyken şoförü İsa Özbay'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Trafikte yoğunluk yaşanıyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:21 Kaynak: DHA
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