Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Tır Bariyerlere Çarptı, Trafik Aksıyor (2)

Esenyurt'ta Tır Bariyerlere Çarptı, Trafik Aksıyor (2)

2 saat önce

ESENYURT Haramidere TEM bağlantı yolunda bir TIR seyir halindeyken şoförü İsa Özbay'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı.

Esenyurt'ta Tır Bariyerlere Çarptı, Trafik Aksıyor (2), System.String[]
ESENYURT Haramidere TEM bağlantı yolunda bir TIR seyir halindeyken şoförü İsa Özbay'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Trafikte yoğunluk yaşanıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:23 Kaynak: DHA

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