ESENYURT'TA TIR KÖPRÜ ALTINA SIKIŞTI, YOĞUNLUK OLUŞTU - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA TIR KÖPRÜ ALTINA SIKIŞTI, YOĞUNLUK OLUŞTU - Son Dakika

ESENYURT'TA TIR KÖPRÜ ALTINA SIKIŞTI, YOĞUNLUK OLUŞTU

6 saat önce

ESENYURT'ta kule vinç parçalarının yüklü olduğu bir TIR köprü altından geçmek istediği sırada sıkıştı.

ESENYURT'TA TIR KÖPRÜ ALTINA SIKIŞTI, YOĞUNLUK OLUŞTU, System.String[]
ESENYURT'ta kule vinç parçalarının yüklü olduğu bir TIR köprü altından geçmek istediği sırada sıkıştı. Köprü altında sıkışması nedeniyle trafik yoğunluğuna neden olan TIR, 2 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı.

Olay saat 11.00 sıralarında Haramidere Bağlantı Yolu Esenyurt mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana geldi.  Kule vinç parçalarının yüklü olduğu 2 TIR'dan biri, Balıkyolu Köprüsü altından geçmek istediği sırada sıkıştı. TIR'a yüklü vinç parçasının sıkıştığı yerden çıkarılması için olay yerine İBB'ye ait vinç, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle Haramidere Bağlantı Yolu Beylikdüzü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Tek şeritten sağlanan trafik akışı çalışmalar nedeniyle zaman zaman tamamen durduruldu. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından TIR ve yüklü bulunan vinç parçaları sıkıştığı yerden çıkarılırken, trafik de normal seyrine döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Trafikten görüntü

-TIRdan görüntü

-Köprüden görüntü

-Ekiplerin çalışmaları

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Beylikdüzü, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:27 Kaynak: DHA
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